Mudança de escola: CEM “Profª Neyde Tonanni Marão” e Escola Esmeralda se unem em parceria para promover integração entre alunos 

Alunos foram recepcionados com atividades especiais para que se sintam integrados e acolhidos na transição de escolas.

A escola municipal da Prefeitura, CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, localizada no bairro Jardim das Palmeiras I, região sul da cidade, em parceria com a Escola Estadual “Profª Esmeralda Sanches da Rocha”, organizou uma visita especial para os alunos dos 5º anos conhecerem a nova unidade de ensino da qual farão parte no próximo ano letivo, proporcionando a eles a oportunidade de conhecer as instalações e a rotina da instituição estadual.

A iniciativa visa facilitar a transição dos estudantes, promovendo um ambiente acolhedor e estimulante. Durante o dia, para receber os futuros novos alunos, a equipe da Escola Estadual organizou um momento especial com as crianças sendo recepcionadas por alunos do sexto ano com a música “Aquarela”.

No decorrer da visita, os estudantes puderam explorar as salas de aula, passear pelas áreas de convivência, participaram de um momento dinâmico com professores onde aproveitaram a oportunidade para ouvi-los e saber como será a nova rotina de 2025.

Alessandra Renata Zanini, diretora da Escola Esmeralda, falou sobre a visita dos novos alunos. “No nosso Programa de Ensino Integral, o acolhimento é um instrumento pedagógico primordial, pois é a primeira etapa para a construção do projeto de vida dos estudantes que ingressam nesse modelo de ensino. A parceria entre as unidades foi apresentar a eles o ambiente de aprendizagem, a estrutura física, os profissionais da educação que farão parte do seu dia a dia, um pouquinho do currículo e consolidar uma transição empática e tranquila. Acredito que parcerias como essa propiciam vínculos e possibilitam a construção de um clima escolar acolhedor e solidário.”

A visita também incluiu um painel onde os novos alunos colocaram suas marcas com as mãos para eternizar esse dia. Os alunos saíram da escola entusiasmados e com ótimas expectativas para o próximo ano.

André Luís Correa Silva, vice-diretor do CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”, falou sobre os objetivos da ação. “A iniciativa tem como objetivo preparar os estudantes para os desafios e oportunidades que esse novo período representa, promovendo uma transição suave e positiva para que eles se sintam amados, acolhidos, confortáveis e animados para começar essa nova fase em suas vidas.”

O ato contou com a presença do Secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista; da Supervisora de Ensino, Márcia Zoccal, representando a Dirigente Regional da Diretoria de Ensino de Votuporanga; e demais profissionais das escolas envolvidas.

“A integração dos alunos é fundamental para que se sintam mais seguros e confiantes ao ingressarem em uma nova etapa do Ensino Fundamental. Esta iniciativa, além de sanar a curiosidade dos estudantes, garante que eles tenham um espaço acolhedor para que possam se expressar e fazer novas amizades”, disse o secretário da Educação, que acrescentou ainda que “esta ação se multiplicará em 2025, com implantação em toda a rede, inclusive entre as unidades do próprio município com a transição entre a pré-escola e o ensino fundamental”.

