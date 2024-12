IX Encontro com Condutores de Transporte Público de Saúde no AME Votuporanga

O evento, realizado no auditório da instituição, teve como objetivo valorizar o papel destes condutores no acesso dos usuários aos serviços de saúde especializada, ressaltando a importância da integração entre os profissionais do setor de transporte e os serviços prestados no Ambulatório.

No dia 29 de novembro, das 8h às 10h, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Votuporanga promoveu o IX Encontro com Condutores de Transporte Público de Saúde, reunindo motoristas, agendadores e coordenadores do setor de transporte dos municípios de Votuporanga e Fernandópolis. O evento, realizado no auditório da instituição, teve como objetivo valorizar o papel destes condutores no acesso dos usuários aos serviços de saúde especializada, ressaltando a importância da integração entre os profissionais do setor de transporte e os serviços prestados no Ambulatório.

Com o foco na educação contínua e na melhoria dos serviços de transporte, o encontro contou com a participação de facilitadores: Dra. Vera Dinis Francisco Marin, dentista da equipe de prevenção de Votuporanga, e Claudia Canela, gerente de enfermagem do AME. Além delas, Juliana Garcia, do Apoio Matricial, e Priscila Sousa, supervisora do Serviço Social, também contribuíram com a apresentação de temas importantes.

Principais Temas Abordados:

Saúde Bucal: Dra. Vera Dinis falou sobre a importância da saúde bucal e como ela impacta diretamente a qualidade de vida das pessoas, enfatizando a necessidade de cuidados preventivos.



Saúde do Homem: Claudia Canela apresentou o projeto Filho que ama leva o pai ao AME, uma iniciativa que visa incentivar homens a fazerem exames preventivos e consultas nas áreas de cardiologia e urologia. Ela explicou o funcionamento aos sábados, os critérios de participação e telefone para agendamento.



Fluxos do AME: Juliana Garcia e Priscila Sousa detalharam os fluxos internos do Ambulatório, esclarecendo as etapas do atendimento e destacando a importância do alinhamento entre os motoristas e os demais profissionais para garantir um atendimento eficiente.

Além das apresentações, os participantes foram orientados sobre o checklist que deve ser seguido ao embarcar pacientes e acompanhantes. A orientação incluiu a conferência de documentos essenciais, como RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e guia de encaminhamento para consultas e exames, além de garantir que o preparo necessário para o atendimento médico tenha sido realizado.

Este encontro anual reforça o protagonismo dos condutores de transporte público de saúde, reconhecendo sua contribuição vital no acesso dos pacientes aos serviços especializados. A iniciativa também busca aprimorar o atendimento e garantir que os usuários do SUS recebam o cuidado que merecem com qualidade e segurança.

