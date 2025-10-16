Movimento, brincadeiras e aprendizagem: Pedagogia da Unifev valoriza o corpo na educação infantil

Unidade curricular Corpo, Movimento e Ludicidade desenvolve práticas pedagógicas que estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional das crianças.

O curso de Pedagogia da Unifev busca formar educadores capazes de promover experiências de aprendizagem criativas e significativas. A unidade curricular Corpo, Movimento e Ludicidade destaca-se ao ensinar os alunos a compreender o corpo como instrumento de expressão, interação e aprendizagem, integrando atividades físicas e lúdicas ao processo educativo.

A UC tem como objetivo principal capacitar os futuros pedagogos a planejar e conduzir atividades corporais e recreativas que favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. A disciplina mostra como o movimento pode ser utilizado como ferramenta pedagógica para estimular a expressão, a socialização e a aprendizagem em diferentes contextos educativos.

Durante o curso, os alunos participam de atividades práticas que envolvem jogos, brincadeiras e dinâmicas corporais. Eles aprendem a observar, analisar e adaptar as atividades às necessidades e interesses de cada criança, promovendo experiências inclusivas, seguras e motivadoras.

Entre as principais competências adquiridas pelos estudantes estão:

Planejamento e condução de atividades corporais e recreativas para crianças;

Uso de jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica para desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional;

Capacidade de observar, analisar e adaptar atividades de acordo com o perfil e interesse das crianças.

Para o coordenador do curso, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio, essa disciplina é essencial para que os futuros pedagogos compreendam como o corpo e o movimento podem ser aliados poderosos no processo de aprendizagem. “Nossos alunos aprendem a criar atividades que estimulam não apenas o desenvolvimento físico, mas também o cognitivo e socioemocional das crianças, tornando a educação mais dinâmica e significativa”, refletiu.

Ao integrar teoria e prática, a disciplina prepara os estudantes da Unifev para atuar com criatividade, sensibilidade e inovação no ambiente escolar. Combinando movimento, brincadeiras e aprendizado, os futuros pedagogos são capazes de transformar a experiência educacional das crianças, tornando-a mais completa, inclusiva e prazerosa”, finalizou Indalécio.

Vestibular 2026

O Vestibular 2026 da Unifev já está com inscrições abertas. O processo seletivo é 100% on-line e gratuito, composto apenas por uma redação, garantindo praticidade e acessibilidade a todos os candidatos.

Com o mote “Trend que faz história”, em comemoração aos 60 anos da Instituição, a campanha reforça a tradição da Unifev em transformar tendências em conquistas desde 1966.

Os aprovados que efetuarem matrícula antecipada até o final do mês de outubro, terão acesso a descontos especiais de até 43%, dependendo do curso. As inscrições podem ser feitas em unifev.edu.br/vest26, válidas para todos os cursos de graduação, exceto Medicina.

Saiba mais e inscreva-se!