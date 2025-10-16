Força Tática apreende 120 kg de maconha em Rio Preto 

Após denúncias de moradores, policiais militares localizaram o entorpecente escondido em uma casa no bairro Jardim Maracanã.

Uma ação da Força Tática da Polícia Militar de São José do Rio Preto/SP resultou na descoberta de um depósito de drogas em uma casa no Jardim Maracanã, durante a tarde desta quarta-feira (15.out). A operação foi desencadeada após denúncias recorrentes de moradores sobre movimentações suspeitas no imóvel, localizado na Rua Professora Sônia Buissa.

Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, um sargento da Força Tática abordou um casal que deixava a residência. Com o homem foi encontrada uma pequena porção de maconha; a mulher alegou morar no local e autorizou a entrada dos policiais.

Dentro do imóvel, os agentes surpreenderam outro homem que tentou fugir pelos fundos, mas foi detido. Após revista, foi localizado no quarto dele um tijolo de maconha ao lado de um frigobar. Na parte superior da casa, os policiais encontraram 129 tijolos da maconha escondidos atrás de uma parede, pesando aproximadamente 120 kg, além de balanças de precisão, facas, embalagens plásticas e tubos com líquido ainda não identificado.

Diante da grande quantidade de entorpecentes e dos materiais usados para fracionamento e embalo, o homem que estava no imóvel foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) da DEIC, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil prossegue com a investigação para identificar outros possíveis envolvidos e a origem da droga apreendida.