Adolescentes são encontrados consumindo bebida alcoólica em rodeio clandestino 

A fiscalização foi realizada pela Vara da Infância e Juventude, Guarda Civil Municipal e Polícia Ambiental em Ipiguá/SP.

Adolescentes foram encontrados consumindo bebida alcoólica em um rodeio clandestino na noite da última sexta-feira (11.set), em Ipiguá/SP.

Conforme a Vara da Infância e Juventude, foram aplicadas oito infrações aos pais e responsáveis pelos menores que estavam no local.

A operação foi realizada com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Ambiental. A festa ocorria em uma chácara e não havia alvará de funcionamento.

Conforme a Polícia Ambiental, os animais usados no rodeio não tinham sinais de maus-tratos. Entretanto, os tutores não apresentaram a Guia de Trânsito Animal (GTA), que é exigida e conferida pela Fiscalização Agropecuária.

Após as multas, os menores ficaram sob os cuidados de seus responsáveis.