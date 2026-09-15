Praça dos Três Poderes será fechada para sessão do STF sobre Vorcaro e Moraes; atos em frente ao tribunal serão proibidos

Ministros se reúnem na manhã desta terça-feira (15) para analisar relatório da PF sobre mensagens entre ex-banqueiro e magistrado. Plano de segurança prevê reforço policial, drones e câmeras.
O acesso à Praça dos Três Poderes, na área central de Brasília/DF, será fechado ao público nesta terça-feira (15.set) em razão da sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF).
Os ministros se reúnem a partir das 10h para analisar o relatório da Polícia Federal que reuniu 52 mensagens trocadas entre o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Alexandre de Moraes.
➡️A Praça dos Três Poderes fica no centro de Brasília, em uma das pontas da Esplanada dos Ministérios. Ela recebe esse nome porque fica exatamente entre as sedes dos três poderes da República – o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, haverá reforço no policiamento no perímetro da Praça dos Três Poderes e no Anexo do STF.
- ➡️Segundo o governo, os grupos poderão chegar no máximo até a altura da via José Sarney – via em frente ao Congresso Nacional, anterior à Avenida das Bandeiras, na altura do Ministério da Saúde.
- ➡️ O trânsito na Esplanada dos Ministérios nos dois sentidos estará liberado – mas pode haver bloqueios se houver necessidade, a depender das manifestações no local.