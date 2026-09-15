Praça dos Três Poderes será fechada para sessão do STF sobre Vorcaro e Moraes; atos em frente ao tribunal serão proibidos

Ministros se reúnem na manhã desta terça-feira (15) para analisar relatório da PF sobre mensagens entre ex-banqueiro e magistrado. Plano de segurança prevê reforço policial, drones e câmeras.

O acesso à Praça dos Três Poderes, na área central de Brasília/DF, será fechado ao público nesta terça-feira (15.set) em razão da sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os ministros se reúnem a partir das 10h para analisar o relatório da Polícia Federal que reuniu 52 mensagens trocadas entre o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro Alexandre de Moraes.