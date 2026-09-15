22º Encontro de Antigomobilismo reúne atrações musicais e veículos clássicos em Rio Preto

Evento será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, no Recinto de Exposições, com exposição de veículos antigos, gastronomia, atrações para toda a família e programação musical.

O 22º Encontro de Antigomobilismo de São José do Rio Preto, considerado o maior encontro de antigomobilismo do Interior Paulista, será realizado no sábado (19/9), das 11h às 20h, e no domingo (20/9), das 9h às 18h, no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto”, no Distrito Industrial.

A programação conta com atrações culturais, música ao vivo, feira de artesanato, gastronomia e opções de entretenimento para toda a família. A realização é do Pioneiro Clube do Antigomobilismo, com organização da Ecoa Eventos. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco Municipal de Alimentos.

Tradicional no calendário da cidade, o evento resgata a história do automobilismo mundial e deve reunir mais de 500 veículos antigos, incluindo relíquias, modelos exóticos e coleções completas. A expectativa é receber cerca de 15 mil pessoas durante os dois dias. Equipes do Interior Paulista e até de outros estados brasileiros são aguardadas pelos organizadores.

Dois espaços inéditos, de Motorhomes e Racing – dedicado aos supercarros esportivos –, são as novidades desta 22ª edição do encontro de antigomobilismo. O evento terá uma ampla programação musical nos dois dias. No sábado (19/9), o público poderá acompanhar os shows de The Horses, Freelancer, Bruno Britto, André Madi e O Jumento & Os Celestinos, garantindo uma programação diversificada ao longo do dia. Já no domingo (20/9), a programação musical contará com Gplay, Pop Live Band, Axé Dona Encrenca, SubFolk, e RockWays, reunindo diferentes estilos e propostas para animar o público durante o encerramento do encontro.

A programação também contará com atrações voltadas ao público infantil, como o palco Kids, que receberá o show da Banda Magicantos, além de espaço com brinquedos, playground da Aquarela Parques e passeios de trenzinho para garotada. A tradicional Feira de Artesanato e manualidades contará com a Vila Criativa, iniciativa do Núcleo de Economia Criativa da Acirp (Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto) e com o projeto “Arte na Praça”, da ARNAP (Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de São José do Rio Preto), reunindo trabalhos autorais de vários expositores.

O público também poderá conferir a exposição de miniaturas e ferromodelismo, com a participação de vários colecionadores, além do tradicional “Mercado de Pulgas”, que reúne itens antigos, peças automotivas, objetos de decoração, artigos retrô e outros produtos relacionados ao universo do antigomobilismo.

A Praça de Alimentação terá vários food trucks e o Restaurante Oficial é o Chico Barrigudo, que traz no cardápio a tradicional feijoada, os chopes premiados do Vila Dionísio e os da linha da marca Heineken, além de refrigerantes e água. Um bar de drinks personalizados também será montado no amplo espaço gastronômico.

Sobre o Clube

O Pioneiro Clube do Antigomobilismo é o organizador do evento no Recinto de Exposições. Sem fins lucrativos, o Clube foi declarado como Associação de Utilidade Pública desde 2009. É formado por proprietários e apreciadores de automóveis antigos, clássicos ou veículos de interesse especial, com a finalidade de incrementar a preservação, restauração e conservação deles, cultivando a tradição e protegendo o patrimônio automobilístico nacional.

O Clube proporciona o contato entre proprietários e apreciadores de veículos antigos, contribuindo para a troca de informações, solução de problemas técnicos, orientações e localização de peças originais. Outra frente de atuação é sensibilizar autoridades para a importância dos veículos antigos na história e na memória do Brasil, promovendo exposições, encontros, desfiles, ações de educação e orientação no trânsito, além do intercâmbio com entidades congêneres no País e no exterior.