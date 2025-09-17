Detran-SP: Fernandópolis e Santa Fé do Sul recebem fiscalizações de transporte escolar

Ação, que reforça a segurança dos estudantes, deve ultrapassar marca de 6 mil vans inspecionadas até o fim do ano em todo o Estado.

As cidades de Santa Fé do Sul e Fernandópolis já receberam novas operações de fiscalização de transporte escolar do Detran-SP neste mês de setembro. Foram vistoriados documentos, itens de segurança e a conservação dos veículos, assim como checados cursos e licenças dos condutores, visando preservar a segurança dos estudantes. No dia 03, a inspeção aconteceu em Santa Fé do Sul, enquanto nesta quarta (10), foi a vez de Fernandópolis. No total, foram 11 veículos fiscalizados em ambas as cidades, dos quais três estavam irregulares.

As principais autuações na região aconteceram pela falta de autorização para a atividade, por alteração indevida no veículo ou equipamento obrigatório, de segurança, inoperante. Os veículos que estavam irregulares tiveram seus documentos bloqueados eletronicamente e estão impedidos de circularem até providenciarem a regularização necessária.

O Detran-SP programa novas fiscalizações de transporte escolar nas cidades de Dolcinópolis, Jales, Pontalinda, Votuporanga e novamente em Fernandópolis ainda este mês. Setembro abriga a Semana Nacional de Trânsito, marcada pelo planejamento e reforço de ações. A meta é realizar 150 operações de fiscalização escolar em todo o Estado, checando condições de 900 veículos e seus condutores.

Números de agosto

Mês de retomada das aulas no 2º semestre, agosto foi marcado pela realização de oito Operações de Transporte Escolar Seguro (OTES) em Fernandópolis. Foram fiscalizados 32 veículos na região, dos quais apenas oito estavam regulares. Os 24 veículos irregulares receberam 49 infrações – a mais incidente delas pela falta da autorização para o exercício da atividade.

Em todo o Estado, o Detran-SP vistoriou 905 veículos de transporte escolar no mês passado, dos quais 37% estavam irregulares. Foram registradas 547 infrações, por motivos diversos, com destaque para a falta de autorização para o veículo exercer a atividade, constatada em 225 casos. Os números de agosto equivalem a mais de 15% da projeção estabelecida para fiscalizações de veículos dessa categoria para os próximos seis meses. A ideia é chegar a cerca de mil operações antes do início das aulas no ano letivo de 2026, após uma pausa no primeiro semestre deste ano, para orientações à categoria.