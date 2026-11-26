Veículo bloqueou parcialmente a pista entre Valentim Gentil e Meridiano; apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Uma carreta tombou na manhã desta quinta-feira (26.nov), na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre os municípios de Valentim Gentil/SP e Meridiano/SP, mobilizando equipes da Polícia Militar Rodoviária e provocando interdição parcial da pista.

De acordo com as informações apuradas, o motorista teria perdido o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos. Com o acidente, o conjunto ficou atravessado sobre a rodovia. A cabine parou no canteiro central, enquanto parte da carroceria ocupou uma das faixas de rolamento, exigindo a intervenção das equipes de segurança viária.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para sinalizar o local, orientar os motoristas e garantir a segurança do tráfego durante o atendimento da ocorrência.

Apesar do impacto do tombamento e dos danos materiais registrados, não houve feridos.

O acidente provocou lentidão no trecho até a remoção do veículo e a normalização do fluxo de veículos.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.