Laércia Maria Alves, de 81 anos, estava internada na UTI da Santa Casa de Votuporanga desde a colisão registrada no último dia 5 e não resistiu às complicações dos ferimentos.

A cidade de Cardoso está de luto pela morte de Laércia Maria Alves, de 81 anos, vítima de um grave acidente de trânsito registrado no último dia 5 de novembro, no trevo de acesso a Álvares Florence, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

A idosa faleceu na tarde desta quarta-feira (25), após permanecer internada por quase três semanas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Votuporanga.

Laércia estava em um veículo da Prefeitura de Cardoso utilizado para o transporte de pacientes quando ocorreu a colisão. Segundo as informações apuradas na época do acidente, uma caminhonete Fiat/Toro cruzava o trevo e acabou atingindo a lateral do automóvel oficial.

Além da vítima, o veículo transportava o motorista e outras pacientes que seguiam para consultas médicas na região.

Com o impacto da batida, Laércia sofreu ferimentos graves. Entre as lesões constatadas estavam fraturas em 13 costelas e lesões renais, quadro que exigiu internação imediata e cuidados intensivos.

Apesar dos esforços das equipes médicas e dos dias de tratamento na UTI, a aposentada não resistiu às complicações decorrentes dos traumas sofridos no acidente.

O motorista do veículo da Prefeitura também foi socorrido e encaminhado à Santa Casa de Votuporanga, sendo posteriormente liberado após avaliação médica.

As causas oficiais do acidente ainda são apuradas pelas autoridades.

Comoção em Cardoso

Muito conhecida em Cardoso, Laércia deixa o filho, a nora, a neta, demais familiares e amigos. A notícia de sua morte gerou comoção entre os moradores do município, especialmente pelo fato de a vítima estar lutando pela vida desde o acidente ocorrido no início do mês.

O velório foi realizado nesta quinta-feira (26), e o sepultamento ocorreu às 17h, no Cemitério Municipal de Cardoso.