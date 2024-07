Motorista morre em acidente na Rodovia Péricles Bellini 

Colisão entre dois veículos ocorreu no entroncamento da pista com a Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), no trevo de acesso à Riolândia.

O motorista de uma Ford/Pampa morreu na manhã desta terça-feira (23.jul), em um acidente na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), no entroncamento da pista com a Rodovia Waldemar Lopes Ferraz (SP-322), no trevo de acesso à Riolândia/SP.

De acordo com o apurado, o motorista da Pampa seguia pela SP-322, quando, no trevo, no momento em que ele atravessou a Rodovia Péricles Bellini, foi surpreendido por um Ford/Fiesta, que seguia no sentido Votuporanga/SP a Cardoso/SP, que bateu na lateral de seu veículo, exatamente na porta do motorista.

Ainda segundo apurado, com a violência do impacto, o cardosense Walter Carvalho Pinto, de 70 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Já a condutora do outro veículo, uma enfermeira que atua em Votuporanga, mas reside em São João do Marinheiro, foi socorrida, consciente, para o pronto-socorro de Cardoso, de onde posteriormente foi transferida para Santa Casa de Votuporanga. Antes, porém, ela passou por teste do bafômetro que não constatou a presença de álcool no organismo. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

A Polícia Científica foi acionada e esteve no local para realizar as investigações preliminares.

As causas do acidente serão investigadas.