Palmeiras encerra preparação e tem baixa de quatro titulares para pegar o Fluminense 

Verdão não terá à disposição Estêvão, Piquerez, Mayke e Murilo para partida pelo Brasileirão, no Maracanã.

O Palmeiras encerrou a preparação, nesta terça-feira, para o duelo contra o Fluminense, na quarta, às 21h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Abel Ferreira tem problemas para escalar a equipe, já que não terá à disposição quatro titulares. Além de Piquerez e Estêvão, o Verdão também não contará com Mayke e Murilo, diagnosticados com lesões após a vitória contra o Cruzeiro, no último sábado. Bruno Rodrigues completa o departamento médico.

Em contrapartida, o técnico terá o retorno de Richard Ríos, que ganhou folga após o vice-campeonato da Copa América com a Colômbia e treinou normalmente nesta semana. Lázaro, recuperado de lesão, pode ser outro reforço para o banco de reservas.

Na atividade desta manhã, os jogadores foram a campo e fizeram ensaios como movimentações e marcações específicas, além de transições. Na sequência, houve um recreativo o aprimoramento de finalizações.

Um provável Palmeiras para o duelo tem: Weverton, Marcos Rocha, Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Felipe Anderson e Flaco López.

Substituto do lesionado Piquerez, Vanderlan deve ter mais uma chance nesta quarta e comentou sobre o duelo no Rio de Janeiro.

O Palmeiras entra na 19ª rodada na segunda colocação, com 36 pontos ganhos, e segue na busca pelo líder Botafogo, que tem 39.

*Com informações do ge