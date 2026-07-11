Palmeiras dosa carga de Barboza em jogos-treino, e zagueiro pode “estrear” neste sábado 

Defensor ficou fora das primeiras atividades na Academia de Futebol, mas não preocupa.

Alexander Barboza é, até o momento, o único reforço do Palmeiras para o segundo semestre. O defensor já treina na Academia de Futebol e é preparado para a retomada do Campeonato Brasileiro, embora não tenha participado de nenhum dos três jogos-treino da equipe na intertemporada, contra Mauaense e Primavera, além de uma atividade com atletas do próprio elenco.

A reportagem apurou que Barboza não se apresentou ao clube com qualquer problema físico, mas ainda passa por um processo de controle de carga. A ideia é acostumar o jogador à rotina de treinos do Verdão.

Quem acompanha o dia a dia do Palmeiras relata um Barboza com boa participação nos treinos. Existe uma expectativa pela presença dele no quarto jogo-treino da intertemporada, contra o Juventus, neste sábado.

“Estou muito feliz por essa nova experiência no futebol brasileiro. Tenho certeza de que vai dar certo, vou trabalhar para isso e estou com muita vontade de começar. O torcedor pode ter certeza de que terá dentro de campo um cara que vai representar vocês em cada jogada, em cada bola, porque vivo o futebol dessa maneira. Como falei, estou muito feliz e espero dar alegrias a vocês quando começar a jogar”, disse Barboza, após o anúncio oficial do Palmeiras.

O jogador vive a expectativa de ser relacionado para o jogo contra o Coritiba, no dia 22 de julho, o primeiro do Palmeiras depois da Copa do Mundo. A participação do jogador na partida esteve ameaçada por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas, na semana passada, o Pleno do Tribunal acolheu o recurso e diminuiu a pena de dois para uma partida, que já foi cumprida ainda no Botafogo.

Nesta temporada, Barboza disputou 26 jogos com a camisa do Botafogo, marcou dois gols e deu três assistências. Além dele, o Palmeiras conta outros quatro zagueiros no elenco: Benedetti, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo.

*Com informações do ge