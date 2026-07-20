Motorista morre após bater de frente com caminhão canavieiro na Rodovia Péricles Bellini 

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (18); vítima, Alexandre Pereira, de 24 anos, morador de Valentim Gentil/SP, ficou presa às ferragens e morreu no local.

Um grave acidente de trânsito registrado resultou na morte de um jovem, de 24 anos, na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), em Nhandeara/SP, na manhã deste sábado (18.jul). A vítima foi identificada como Alexandre Pereira, morador de Valentim Gentil/SP.

De acordo com o apurado, a colisão frontal aconteceu por volta das 9h, nas proximidades do quilômetro 106 da rodovia, logo após a ponte sobre o Rio São José dos Dourados. O acidente envolveu um Fiat/Idea, de cor branca, conduzido pela vítima, e um caminhão canavieiro.

O automóvel de passeio trafegava no sentido Votuporanga–Nhandeara, enquanto o veículo de carga seguia na direção oposta, quando os dois colidiram de frente. O impacto destruiu a parte frontal do carro.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil de Nhandeara foram acionadas para prestar os primeiros socorros. No entanto, ao chegarem ao local do acidente, os paramédicos constataram que o motorista do Fiat/Idea já estava sem vida. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos graves.

Ainda segundo o apurado, a área onde ocorreu a colisão foi isolada pela Polícia Militar Rodoviária para garantir a segurança dos motoristas que trafegavam pelo trecho e para permitir os trabalhos da perícia técnica.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e as causas que levaram à colisão frontal ainda são desconhecidas e serão investigadas em um inquérito conduzido pela Polícia Civil.

Alexandre Pereira deixou os pais, irmãos e demais familiares; além de vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorreu às 10h, deste domingo (19), no Cemitério Municipal de Valentim Gentil.