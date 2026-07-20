Morador de Rio Preto perde quase R$ 5 mil ao cair em golpe do falso advogado 

Criminoso prometeu liberar crédito de R$ 53 mil e convenceu a vítima a pagar taxas bancárias fictícias. Caso ocorreu em São José do Rio Preto/SP e foi registrado como fraude eletrônica.

Um morador de São José do Rio Preto/SP perdeu R$ 4,8 mil após cair no golpe do falso advogado. O criminoso entrou em contato pelo WhatsApp afirmando que a vítima havia ganhado uma indenização judicial de R$ 53 mil e que precisava fazer transferências bancárias para liberar o depósito sem imposto. O caso foi registrado no último sábado (18.jul) como estelionato qualificado por fraude eletrônica.

O homem acabou caindo na armadilha porque realmente possui um processo em andamento na Justiça. Aproveitando-se dessa coincidência, o estelionatário se apresentou com os dados do verdadeiro advogado responsável pela causa e orientou a vítima a realizar movimentações bancárias para “isenção de tributos”.

A vítima seguiu as instruções do golpista em tempo real e realizou duas transferências bancárias de contas diferentes. Uma de R$ 1.731 enviada a uma conta indicada pelo fraudador, e outra de R$ 3.103 efetuada em outra instituição financeira.

O morador informou à Polícia Civil que solicitará os extratos detalhados às instituições financeiras para tentar identificar os titulares dos Pix e contas bancárias que receberam o valor. O boletim de ocorrência foi encaminhado para o 4º Distrito Policial de Rio Preto, que ficará responsável pelas apurações.

Especialistas e autoridades alertam que advogados e escritórios de advocacia nunca pedem depósitos, taxas ou transferências PIX para liberar alvarás de pagamento. Em caso de mensagens sobre processos vitoriosos, a orientação é desligar o telefone, ignorar os links e entrar em contato diretamente com o profissional por telefone fixo ou presencialmente no escritório.