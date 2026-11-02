Motorista foge da polícia por 80 quilômetros e acaba preso após perseguição iniciada em Votuporanga

Condutor de uma caminhonete desobedeceu à ordem de parada, trafegou pela contramão e colocou outros motoristas em risco; operação mobilizou policiais de diferentes municípios da região

Uma perseguição policial que começou em Votuporanga e percorreu aproximadamente 80 quilômetros por rodovias do Noroeste Paulista terminou com a prisão de um motorista no município de Auriflama. A ocorrência foi registrada na manhã de quinta-feira (29 de outubro) e mobilizou equipes da Polícia Militar Ambiental e do policiamento territorial.

A ação teve início por volta das 6h40, durante patrulhamento preventivo na zona rural de Votuporanga, nas proximidades da estrada do Pedro Quinto. Os policiais realizavam fiscalização voltada à prevenção de crimes rurais, incluindo furtos, roubos e práticas de caça e pesca ilegais.

Durante o trabalho, a equipe tentou abordar uma caminhonete Chevrolet S10. O motorista, entretanto, ignorou a ordem de parada e acelerou, dando início a uma fuga que se estendeu por diferentes municípios.

Diante da situação, os policiais acionaram o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), solicitando apoio de outras equipes para acompanhar o veículo e organizar sua interceptação.

Manobras perigosas colocaram motoristas em risco

Durante a fuga, o condutor percorreu rodovias da região em alta velocidade e, segundo os relatos policiais, realizou manobras que ameaçaram a segurança de outros usuários das vias.

Em determinados momentos, a caminhonete invadiu a pista contrária, obrigando motoristas que trafegavam no sentido oposto a desviar para o acostamento para evitar colisões.

O acompanhamento passou por diferentes trechos rodoviários até chegar à região de Auriflama, onde as equipes conseguiram montar um bloqueio e interceptar o veículo.

Apesar da extensão da perseguição e das situações de risco registradas durante o trajeto, não houve acidentes ou pessoas feridas.

Motorista foi preso em flagrante

Após a interceptação, o motorista recebeu voz de prisão e foi algemado para impedir uma nova tentativa de fuga.

Conforme as informações policiais, ele apresentava comportamento alterado, levantando suspeitas sobre seu estado de saúde e possível influência de substâncias psicoativas. Essas condições, entretanto, não foram confirmadas por exames nos relatos consultados.

A caminhonete foi vistoriada e apreendida. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Auriflama, onde a ocorrência foi registrada.

O flagrante envolveu suspeitas de desobediência, direção perigosa, condução de veículo sob influência de substância psicoativa e exposição da vida de terceiros a perigo.

A atuação conjunta das equipes permitiu encerrar a perseguição sem feridos, apesar dos riscos provocados ao longo do percurso. (Foto reprodução Lente de Contato)