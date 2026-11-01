Capitão da Polícia Militar morre aos 41 anos em colisão frontal na região de Pereira Barreto

André Luiz Caldeira comandava a 2ª Companhia da PM em Ilha Solteira e tinha 21 anos de carreira; oficial era casado e deixa dois filhos (Foto reprodução G1)

O capitão da Polícia Militar André Luiz Caldeira, de 41 anos, morreu na noite de sexta-feira (30), após se envolver em um acidente de trânsito na Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Pereira Barreto, no interior paulista. O oficial comandava a 2ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediada em Ilha Solteira.

A colisão ocorreu nas proximidades do trevo de acesso à Fazenda Bonança. Segundo as informações iniciais, Caldeira havia passado a tarde em Suzanápolis e retornava de automóvel em direção a Pereira Barreto quando bateu frontalmente contra uma caminhonete que trafegava no sentido contrário.

O capitão estava sozinho no veículo e ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento da ocorrência, mas o policial não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As circunstâncias que provocaram a colisão ainda serão investigadas. Até a divulgação das primeiras informações, não havia confirmação sobre o estado de saúde dos ocupantes da caminhonete.

Oficial dedicou 21 anos à Polícia Militar

Com mais de duas décadas de atuação na corporação, André Luiz Caldeira construiu sua carreira em unidades da Polícia Militar no interior paulista.

Antes de assumir o comando da companhia em Ilha Solteira, o oficial atuou em Castilho, onde esteve à frente do 3º Pelotão da Polícia Militar entre 2013 e 2017.

Durante sua passagem pelo município, recebeu uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade.

Casado e pai de dois filhos, Caldeira era conhecido pela atuação na segurança pública regional. Sua morte provocou manifestações de pesar entre policiais, autoridades e moradores das cidades onde trabalhou.

Em comunicado oficial, o comando do 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior lamentou o falecimento e destacou os 21 anos de dedicação do capitão à instituição. A corporação também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de trabalho.

Despedida em Andradina

O velório do capitão foi programado para sábado (31), na Loja Maçônica 11 de Julho, em Andradina. Segundo informações divulgadas pelo portal IlhaNews, a cerimônia teria início às 17h, e o corpo seria cremado por decisão da família.

A Prefeitura de Ilha Solteira também divulgou manifestação de pesar. O prefeito Rodrigo Kokim e o vice-prefeito Miguel Rocha destacaram a trajetória profissional do oficial e prestaram solidariedade à família.