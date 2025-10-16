Victor de Oliveira Andrade vence nos 5 km da 5ª Corrida pelo Bem-Estar Inclusiva 2025

O atleta votuporanguense celebrou diante da torcida local. A trajetória de Victor no esporte começou há 13 anos, quando participou pela primeira vez de uma corrida em comemoração ao aniversário de Votuporanga. A experiência marcou o início de uma carreira sólida nas pistas.

@caroline_leidiane

O atleta votuporanguense Victor de Oliveira Andrade foi o grande vencedor da 5ª Corrida pelo Bem-Estar Inclusiva 2025, realizada na manhã do último domingo (12), em Votuporanga. A prova, que teve largada às 07h na Rua Thomas Paes da Cunha Filho, reuniu corredores de diferentes cidades em um evento que uniu esporte, superação e inclusão.

Victor completou os 5 km do percurso com desempenho de destaque e celebrou o resultado especial em casa.

“Foi uma corrida que eu me preparei para ganhar. Me preparei tanto fisicamente quanto mentalmente, como eu me preparo para todas as outras provas. Só que correr em casa, na minha cidade, a gente pensa que se prepara um pouco melhor, corre com mais vontade. Eu queria ganhar a prova e consegui ganhar. Fico feliz por ter vencido. Como eu falei, correr em casa parece que é mais gostoso”, contou o atleta.

Com uma rotina intensa de treinos diários, Victor alia disciplina e paixão pela corrida.

“Treino todos os dias. Quanto mais eu treino, mais confiante fico. Não sigo uma alimentação na risca, mas tento dividir bem a rotina para estar bem nos treinos e nas provas”, afirmou.

A trajetória de Victor no esporte começou há 13 anos, quando participou pela primeira vez de uma corrida em comemoração ao aniversário de Votuporanga. A experiência marcou o início de uma carreira sólida nas pistas.

Desde então, ele vem acumulando conquistas expressivas: é tricampeão dos Jogos Regionais e campeão dos Jogos Abertos de 2024. Entre os resultados recentes, destacam-se o título da Meia Maratona Internacional de Curitiba, considerado por ele sua maior vitória até hoje, além de pódios na Meia Maratona Internacional de Guarulhos e na Meia Maratona de Santos.

Aos poucos, Victor de Oliveira Andrade, que trabalha como ajudante geral em uma fábrica, vem consolidando seu nome no atletismo paulista com dedicação e constância.

O triunfo na Corrida pelo Bem-Estar Inclusiva reafirma sua força e determinação, qualidades que o colocam, mais uma vez, entre os grandes nomes do esporte regional.