Motorista de ambulância de Riolândia é preso suspeito de tráfico de drogas 

A Polícia Militar constatou ainda que o servidor público estava com a CNH vencida desde julho do ano passado.

Um motorista de ambulância da Prefeitura de Riolândia/SP foi preso pela Polícia Militar, suspeito de tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (28.jan).

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento, quando flagraram um indivíduo comprando entorpecentes e optaram pela abordagem.

Em seguida, os PMs descobriram que o traficante seria um servidor público, motorista de ambulância, e que estava em horário de serviço no momento.

Ainda durante a abordagem, os policiais militares constataram que o suspeito estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde julho de 2025.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

Nesta quinta-feira (29), em contato com à Prefeitura de Riolândia, o Diário apurou que o servidor envolvido na ocorrência já não estaria em horário de trabalho quando foi abordado pelo Polícia Militar. Já sobre a carteira de motorista vencida, informou que os servidores do setor passam por checagem de documentos anualmente, sempre em janeiro, ciclo ainda não concluído em 2026, porém caso tivesse sido constatado o vencimento, ele teria sido afastado da função até a regularização.