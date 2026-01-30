Com Kaio César, Corinthians inicia preparação para Supercopa contra o Flamengo 

Quarto reforço do Timão neste início de temporada já está integrado ao elenco no CT Joaquim Grava.

O Corinthians iniciou, nesta quinta-feira, a preparação para o duelo contra o Flamengo, valendo o título da Supercopa Rei. O jogo único será neste domingo, às 16h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília/DF.

O treino desta quinta-feira contou com o atacante Kaio César, o quarto reforço do Timão neste início de ano. Ele já havia participado de treinamentos após chegar a São Paulo, na última segunda-feira, e antes de ser oficializado pelo Timão.

O jogador, que pertence ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, passou por exames médicos e assinou contrato de empréstimo até o fim de 2026.

O atacante de 21 anos treinou no CT Joaquim Grava ao lado dos jogadores que não entraram em campo contra o Bahia ou que atuaram por menos de 45 minutos na estreia no Campeonato Brasileiro.

Depois de uma ativação na academia, os atletas fizeram um exercício de posse de bola com transição e um jogo em campo reduzido.

Já os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na rodada inicial do Brasileirão, em que o Corinthians perdeu por 2 a 1, fizeram uma atividade regenerativa na parte interna do CT.

O zagueiro Cacá, que se recupera de uma lesão no abdômen, continua em transição física.

O Timão terá ainda mais dois dias de treinos, nesta sexta-feira e no sábado, antes do duelo contra o Flamengo.

A expectativa é que o técnico Dorival Júnior escale força máxima, tendo todos os seus principais jogadores à disposição, incluindo Kaio César, já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

