Casal é preso suspeito de se passar por assistente social e aplicar golpes em aposentados 

A prisão ocorreu em Penápolis/SP. Segundo a polícia, as vítimas são idosos e tiveram prejuízos financeiros.

A Polícia Civil de Penápolis/SP prendeu, na manhã desta quinta-feira (23.jan), um casal que se passava por assistente social para aplicar golpes em aposentados.

Segundo a polícia, os suspeitos visitavam as casas dos aposentados, ganhavam a confiança e pegavam dados das vítimas. Depois disso, abriam uma conta digital em nome dos aposentados em um banco de São Paulo/SP. Essas contas eram usadas pelos criminosos para realizar empréstimos consignados em nome das vítimas.

O crime é conhecido como “golpe da Selfie” e isso significa que, os suspeitos tiravam selfies das vitimas e usavam as fotos para abrir as contas pelos aplicativos de celular.

Ainda de acordo com o delegado responsável pelas investigações, Eugênio Pedro Pibeano, os golpistas chegavam a levar cesta básica para essas pessoas, como se realmente fossem assistentes sociais na cidade.

Além dos empréstimos, eles também faziam compras em sites.

Após a prisão do casal, outras duas pessoas seguem foragidas e a polícia permanece com as investigações para conseguir localizá-los.

*Com informações do g1

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3