Motorista arremessado de veículo durante capotamento segue na UTI 

M.H.B., de 30 anos, segue internado na Santa Casa de Votuporanga. O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (24), na Rodovia Péricles Bellini (SP-461).

O motorista de 30 anos arremessado para fora do veículo durante capotamento registrado na Rodovia Péricles Bellini (SP-461), na tarde desta terça-feira (24.fev), no trecho entre Votuporanga/SP e Álvares Florence/SP, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

De acordo com o apurado, o acidente ocorreu por volta das 14h, quando o motorista de um veículo Ford/Ka, que seguia pela rodovia no sentido Álvares Florence/Votuporanga, sob forte chuva, teria perdido o controle de direção e o veículo capotado por várias vezes até parar em uma vala à margem da pista.

Com a violência do impacto, o condutor foi arremessado para fora do carro, caindo dentro de uma valeta cheia de água às margens da rodovia. Motoristas que trafegavam logo atrás presenciaram o capotamento e pararam para prestar socorro, retirando a vítima da água, onde ela estava submersa, até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A vítima foi socorrida até o pronto-socorro da Santa Casa de Votuporanga, em estado de saúde considerado grave.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e compareceu ao local para o registro da ocorrência e controle do tráfego, assim como unidades do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Científica de Votuporanga, que deve elaborar o laudo técnico para esclarecer as circunstâncias do capotamento.