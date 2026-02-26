Jorge Seba revoga nomeação de Torrinha na Saev Ambiental 

A publicação sai horas após o vereador Cabo Renato Abdala (PRD) protocolar o pedido de extinção do mandato do vice-prefeito na Câmara Municipal.

Jorge Honorio

Em uma edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município, na noite desta quarta-feira (25.fev), o prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD), revogou o decreto assinado na última segunda-feira (23), onde nomeou o vice-prefeito Luiz Torrinha (PL), como superintendente interino da Saev Ambiental.

Torrinha recebeu a missão de “apaziguar” os ânimos na Autarquia, que desde os primeiros dias de 2026, enfrenta uma crise com o aumento no valor das contas de água e vazamentos de esgoto. A demora em resolver as questões causou uma ‘fritura’ pública e exoneração, a pedido, do ex-superintendente, Luciano Nucci Passoni, na última sexta-feira (20).

Como uma resposta aos protestos de munícipes, que inclusive, marcaram presença em todas as sessões do Poder Legislativo, Luiz Torrinha e o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Marin Zeitune, que foi nomeado presidente da recém-criada Comissão Permanente de Análise e Relacionamento com os Clientes da Autarquia, estiveram na Casa de Leis, na segunda-feira (23), para prestar esclarecimentos à população e também cumprir uma convocação aprovada na Câmara em sessão anterior.

Entretanto, a legalidade da nomeação de Torrinha para a nova função passou a ser questionada e discutida nos bastidores da política local.

A nomeação ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (25), quando o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), com base na Lei Orgânica do Município, pediu a extinção do cargo do vice-prefeito.

De acordo com o apurado, o protocolo na Presidência da Câmara exige do presidente, vereador Daniel David (MDB), que aja de ofício, sem deliberação do plenário, sob pena de prevaricação, podendo comprometer o próprio mandato.

“Diante do impedimento previsto na Lei Orgânica do Município torna-se inevitável a declaração da extinção do mandato do vice-prefeito, para que não haja omissão e prevaricação por parte da Presidência da Câmara”, afirmou Cabo Renato Abdala, no pedido de extinção do mandato protocolado na Casa de Leis.

Superintendente-adjunto é nomeado

Na mesma edição extra do Diário Oficial Eletrônico do Município, o chefe do Executivo nomeou o novo superintendente-adjunto da Saev Ambiental, José Roberto Silveira Oliveira.

A Autarquia segue sem um superintendente e o cargo deve ser preenchido nos próximos dias. Nos bastidores, as apostas apontam para o nome de Osvaldo Carvalho, executivo, ex-vereador e atual assessor político do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB).