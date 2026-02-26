Dr. Hery Kattwinkel conquista R$ 250 mil para a saúde de Votuporanga 

O recurso é fruto de uma emenda de bancada do deputado federal Celso Russomanno (Republicanos).

O advogado Dr. Hery Kattwinkel anunciou, nesta terça-feira (24.fev), a conquista de uma emenda de bancada no valor de R$ 250 mil para o Fundo Municipal de Saúde de Votuporanga/SP. O ex-vereador, que atualmente não exerce mandato eletivo, esteve em São Paulo/SP na segunda-feira (23), onde se encontrou com o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos), confirmando a destinação da verba.

Ao Diário, Dr. Hery afirmou que o recurso é destinado ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial, fortalecendo o atendimento à população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS). Embora o valor ainda dependa de trâmites para efetivo pagamento por parte do Governo do Estado de São Paulo, garantiu que acompanhará de perto para que o recurso seja liberado o quanto antes.

Dr. Hery Kattwinkel detalhou que a saúde tem sido um dos principais pedidos de socorro e ajuda da população: “Era meu dever, mais do que criticar, conseguir recursos para que facilite e melhore a prestação de saúde para as pessoas que precisam do SUS e não têm condições de pagar por uma saúde melhor.”

“Não basta apenas criticar. É preciso agir, buscar recursos e apresentar soluções”, concluiu.