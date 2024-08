Motoqueiro fica ferido após empinar moto e veículo ir parar no teto de carro  

De acordo com a Polícia Militar, a motocicleta transitava na contramão de direção quando o acidente aconteceu. A ocorrência foi registrada em Araçatuba/SP.

Um motoqueiro ficou ferido após empinar o veículo que foi parar no teto de um carro em Araçatuba/SP. O acidente aconteceu na noite do último sábado (10.ago).

Pela imagem é possível ver o condutor da moto transitando na contramão de direção e em seguida colidindo com um carro que tentava sair de um condomínio de apartamentos e entrar na Rua Aviação. O impacto da batida foi tão forte, que a moto foi parar no teto do automóvel e o motoqueiro foi arremessado no chão.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e o indivíduo foi encaminhado à Santa Casa da cidade. O estado de saúde não foi divulgado.

O local permaneceu preservado até a chegada da perícia. A ocorrência foi registrada no Plantão de Polícia Judiciária. A motocicleta foi apreendida.

Crime de trânsito

Nos termos do artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda é infração gravíssima, com multa e penalidade de suspensão do direito de dirigir.