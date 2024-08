Congresso de Negócios Unifev: inscrições vão até terça-feira

Inscrições devem ser feitas pelo site da Instituição; valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até 2 vezes.

Com o intuito de debater os avanços no mercado de trabalho, as inscrições do Congresso de Negócios dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev estão abertas até a próxima terça-feira (20.ago). O evento, com programação diversificada, será promovido entre os dias 26 e 28 de agosto e é direcionado a graduandos e profissionais das áreas.