Profissionais do Hospital de Base são destaques nacionais em Anuário Empresarial

Anuário destaca profissionais de excelência nas áreas jurídicas, financeiras e de compliance das maiores companhias do Brasil.

Na 17ª edição do anuário “Análise Executivos”, que destaca profissionais de excelência nas áreas jurídicas, financeiras e de compliance das maiores companhias do Brasil, três executivos da Funfarme/Hospital de Base de São José do Rio Preto foram reconhecidos. O anuário, resultado de rigorosa pesquisa da Análise Editorial, contou com a participação de profissionais de 2.575 empresas e instituições do Brasil, selecionados com base no faturamento líquido.

Entre os executivos da Funfarme/Hospital de Base destacados estão a superintendente administrativa Maria Regina Jabur, o superintendente financeiro Robson de Pádua Ribeiro e advogado sênior do Departamento Jurídico da fundação, Luiz Roberto Loraschi. Eles integram o time de lideranças que administra o complexo do Hospital de Base/Funfarme, um dos maiores e mais importantes do Brasil e maior hospital-escola do país em atendimentos e serviços prestados ao SUS. O complexo hospitalar é referência para atendimento de mais de 100 cidades do noroeste paulista e, em alguns serviços, para todo o país.

O diretor-executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, ressaltou a importância desse reconhecimento para a instituição. “Ver líderes de nossa equipe incluídos em uma publicação de prestígio inspira outros profissionais a aspirarem a nível semelhante de excelência. Isso fomenta uma cultura de melhoria contínua e dedicação à excelência em todas as áreas do hospital”, afirma o diretor.

Para o gestor hospitalar, a inclusão desses três profissionais no anuário aumenta a visibilidade do Hospital de Base no cenário corporativo e de saúde, ampliando sua influência e abrindo portas para novas oportunidades de colaboração e crescimento. “O anuário não só celebra as realizações individuais de Loraschi, Ribeiro e Jabur, mas também reafirma o compromisso do Hospital de Base com a excelência e a inovação, destacando-o como um modelo de referência na área da saúde. O reconhecimento destes profissionais comprova que a excelência no cuidado à saúde é uma realidade contínua no Hospital de Base de São José do Rio Preto”, conclui Fares.

Abaixo, as categorias do Anuário em que os executivos se destacaram:

Maria Regina Jabur – Inovação Assistencial

Enfermeira formada pela USP, Maria Regina fez doutorado pela mesma universidade na área de administração de serviços de saúde com foco em liderança e pós-graduação em gestão de pessoas. Atuou como coordenadora da Rede Brasileira de Enfermagem em Segurança do Paciente por quatro anos. Esta importante bagagem acadêmica, somada à experiência, foram preponderantes para ela liderar projetos de implementação de práticas inovadoras que melhoraram a experiência do paciente e promoveram a humanização dos cuidados de saúde.

Robson de Pádua Ribeiro – Liderança Financeira

Com formação em ciências contábeis, economia, administração hospitalar e MBA em gestão de negócios, Robson Pádua liderou, junto com a diretoria, os importantes processos de otimização de recursos financeiros e implementação de estratégias eficientes para garantir a eficiência e sustentabilidade do hospital.

Luiz Roberto Loraschi – Conformidade Jurídica

Advogado, professor de Direito Processual Civil e coordenador do Curso de Direito da Unirp – Centro Universitário de Rio Preto, Loraschi tem atuação importante na consolidação da cultura organizacional para que o complexo hospitalar opere baseado em altos padrões éticos e de conformidade.

Complexo hospitalar Funfarme | Excelência em Medicina, referência no Brasil

Um dos maiores e mais importantes do Brasil, o complexo hospitalar da Funfarme, localizado em São José do Rio Preto (SP), reúne o Hospital de Base (HB), o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades, o ICA – Instituto do Câncer, o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

O HB e o HCM são hospitais-escola ligados à Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp), uma das escolas de medicina públicas mais conceituadas do Estado de São Paulo.

O HB e o HCM destacam-se pelos corpos clínicos altamente qualificados, com médicos reconhecidos nacionalmente, e pela alta tecnologia que oferecem aos pacientes, dos quais, 85% são do Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora o complexo seja a referência para o atendimento de mais de 2 milhões de habitantes dos 102 municípios pertencentes à Divisão Regional de Saúde de Rio Preto (DRS 15), seus hospitais e demais unidades (hemocentro e unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro) atraem pessoas de todas as regiões do Brasil e até da América Latina, que reconhecem a qualidade da medicina e de seus serviços.

Isto faz com que a Funfarme apresente números impressionantes, que a colocam entre os maiores complexos hospitalares do Brasil. São mais de 794 mil atendimentos por ano feitos por 1.630 médicos e outros 1.700 profissionais da Saúde. No total, a Funfarme possui 7.500 funcionários, população maior do que as de algumas cidades do Noroeste paulista.

HB e HCM possuem 1.102 leitos, dos quais 914 de enfermaria e 188 de UTI e um dos maiores centros cirúrgicos do país, com 32 salas onde são realizados mais de 43 mil procedimentos por ano.

Alianças Estratégicas transformam cada centavo em saúde para quem precisa

As Alianças Estratégicas é a área da Funfarme responsável por firmar parcerias com a sociedade para captar recursos e investimentos no complexo hospitalar que impactam na qualidade da assistência e serviços prestados aos pacientes do SUS.

Parcerias são firmadas com empresas, instituições privadas, pessoas físicas, parlamentares e políticos das esferas municipal, estadual e federal para obter suporte financeiro, destinado a projetos que beneficiam pacientes com câncer, garantem o parto humanizado, ampliam o tratamento adequado em mais de 60 especialidades, valorizam a luta contra a violência infanto-juvenil e asseguram dignidade nos cuidados paliativos. São projetos que visam oferecer melhor qualidade de vida.