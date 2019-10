O motorista nem percebeu que a carroceria baú do seu caminhão enroscou em fios telefones e estes ficaram pendurados. A rua foi interditada para que a empresa responsável realiza-se o reparo; o que foi feito, mas o transito teve que ser desviado para a rua Santa Catarina o que causou um enorme congestionamento no centro da cidade logo no inicio da tarde de hoje.