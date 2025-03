Motociclista morre em acidente na vicinal de Valentim Gentil  

Jurandir Antônio Brumato, de 57 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Caso é investigado.

Um motociclista de 57 anos morreu em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (19.mar), na vicinal Marcírio Gomes, no trecho que liga Valentim Gentil/SP à prainha artificial.

De acordo com o apurado, por volta das 17h30, o agricultor saia de seu sítio, quando ao acessar a pista teve a motocicleta atingida por um carro. Com a violência do impacto, Jurandir sofreu ferimentos graves e foi socorrido, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Votuporanga/SP. No entanto, ele não resistiu e faleceu na manhã desta quinta-feira (20).

As causas do acidente são apuradas pela Polícia Civil.

Jurandir deixa esposa, filha, além de demais familiares e vasto círculo de amizade. Seu corpo será velado no Velório Municipal de Valentim Gentil a partir das 23h; e o sepultamento está previsto para às 10h, nesta sexta-feira (21), no Cemitério Municipal.