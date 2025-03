Alunos da Unifev conhecem centro de reprodução de grandes animais

Estudantes de Medicina Veterinária realizaram uma visita técnica à Central Araçá de Reprodução Animal, em Araçatuba.

Com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos, no último sábado (15.mar), os alunos do curso de Medicina Veterinária da Unifev visitaram em Araçatuba a Central Araçá de Reprodução Animal, especializada em equinos e bovinos.