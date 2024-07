Motociclista morre após bater contra carro em rua sem sinalização em Rio Preto 

Caio Henrique Barriouevo, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O local passou por obras de recape, mas a sinalização não foi realizada. Secretaria de Trânsito diz que vai concluir o serviço no bairro Nato Vetorasso.

Um motociclista de 21 anos morreu após bater o veículo contra um carro na manhã desta terça-feira (23.jul) em São José do Rio Preto/SP. O acidente ocorreu às 11h30, no bairro Nato Vetorasso.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente que matou Caio Henrique Barriouevo foi registrado no cruzamento entre a Rua João Figueira, com a Rua Jorge Daher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

O condutor do carro permaneceu no local e prestou socorro.

A batida foi capturada pela câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica nas proximidades.

Segundo a população, acidentes foram registrados no local depois que a Secretaria Municipal de Trânsito recapeou a rua, mas não realizou a pintura da sinalização.

Um outro acidente também ocorreu, no mês passado, no mesmo cruzamento. Um motociclista bateu contra em uma van usada para o transporte de cargas. A vítima foi socorrida e já está fora de perigo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito informou que as obras no local foram concluídas na sexta-feira (19) e estão no cronograma para receber a sinalização vertical e de solo. A conclusão está prevista para esta semana.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1