Dorival Júnior envia mensagem a menino internado no Hospital de Base de Rio Preto

“Espero que você se recupere rapidamente para torcer pelo time de seu coração e pela seleção brasileira. Um beijo bem grande e muita luz no seu caminho”, afirmou o técnico da seleção brasileira.

Depois de ser presenteado com a camisa do Santos e receber mensagens do técnico e jogadores, o paciente Vítor Santos, internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto/SP, teve outra grande surpresa, nesta quarta-feira (21.ago). Vítor recebeu um vídeo com mensagem do técnico da seleção brasileira de futebol, Dorival Júnior, no qual, após lembrar que esteve no comando do time da Vila Belmiro em duas ocasiões, ressaltando ser o paciente uma pessoa muito especial e concluiu: “Espero que você se recupere rapidamente para torcer pelo time de seu coração e pela seleção brasileira. Um beijo bem grande e muita luz no seu caminho.”

Em retribuição ao carinho do treinador do Brasil, dois vídeos foram enviados a ele, um de Vítor e outros de seu pai e profissionais de saúde do Hospital de Base de Rio Preto que cuidam do menino. Ao treinador, Vítor disse: “Obrigado técnico Dorival Júnior. Que Deus te abençoe pela mensagem. ‘Tamu’ junto!”

Vítor está internado no Hospital de Rio Preto há 22 dias, dos quais, 19 dias permaneceu na UTI. Na última segunda-feira, ele foi transferido para o quarto de enfermaria, onde arriscou a fazer umas “embaixadas” com bola de futebol e trocar passes com profissional de saúde.

Na última sexta-feira, após mobilização de colaboradores da UTI, o menino teve seu sonho realizado ao receber uma camisa autografada pelos jogadores do Santos e vídeo com mensagens do técnico Fábio Carille, dos atletas Gonzalo Escobar, Gil, Diego Pituca, João Paulo e do massagista Valder.

A surpresa foi resultado de uma linda história de carinho e acolhimento da equipe da UTI que, envolvida profundamente com a história do menino, decidiu atender os seus desejos. A secretária da UTI Camila Magalhães, em particular, criou um laço forte de com o paciente, sendo apelidada por ele de “gênia da lâmpada” ao dizer que iria se empenhar para cumprir os desejos.

Além da camisa santista, os outros dois foram realizados, emocionando Vítor e sua família. O primeiro foi o encontro com seus familiares no jardim do hospital. O segundo desejo foi atendido no aniversário do irmão Bruno que, ao completar 24 anos, recebeu mensagem de Vítor no hospital. Ciente de que ele não poderia estar com o irmão, a equipe da UTI se uniu aos colegas da Nutrição e da Cozinha do Hospital de Base para preparar um bolo de gelatina e surpreendê-lo. As enfermeiras gravaram vídeo de Vítor apagando a vela, enviado ao irmão.

Sobre o Hospital de Base

O Hospital de Base de São José do Rio Preto faz parte do Complexo FUNFARME, um dos mais completos centros hospitalares do Brasil. Referência em atendimento médico de alta complexidade, o Hospital de Base é reconhecido por sua excelência e pelo cuidado humanizado que oferece aos seus pacientes, contando com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, tecnologia avançada e médicos renomados e referências em diversas especialidades.

↘️Receba gratuitamente o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3