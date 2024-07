Votuporanguense brilha na 7ª Maratona de Campinas 

O técnico de segurança do trabalho e corredor amador, Leandro de Souza Martins, encarou a prova de nível internacional de 42 km, que contou que contou com mais de 3 mil inscritos.

O atletismo é apaixonante e possui uma vasta cartilha de exemplos de dedicação, superação e coragem, no entanto, no último dia 14 de julho, Votuporanga foi representada de forma solitária pelo técnico de segurança do trabalho e corredor amador, Leandro de Souza Martins, de 35 anos, na 7ª Maratona de Campinas/SP.

A prova de nível internacional teve percurso aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo e foi dividida em 42 km, 21 km, 14 km e 7 km, contando com quase 3 mil inscritos, além de marcar também o início das comemorações do aniversário de 250 anos da metrópole.

O interessante é que, para quem não acompanha o esporte, um oitavo lugar na prova pode não parecer um resultado satisfatório, porém, quando se é um corredor amador, enfrentar 42 km em um percurso com a presença de multicampeões da modalidade como o queniano Justin Mose e a paraguaia Carmen Aguilera – que acabaram faturando mais uma maratona – é de fato, um resultado muito expressivo.

Para o morador do bairro Monte Alto, que mantém uma relação há mais de 10 anos com o atletismo, os 42 km do desafio campinense marcaram sua trajetória, até porque é a primeira vez que ele conclui uma maratona desse nível.

Leandro de Souza Martins é membro da Avoa (Associação Votuporanguense de Atletismo), mas participa da maioria das corridas por conta própria. Após a missão, eufórico e satisfeito, sobrou para o atleta pegar o caminho de volta para Votuporanga, de onde, certamente, em breve dará passos acelerados na direção de novos desafios.