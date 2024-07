Palmeiras renova contrato de Thalys, artilheiro do time sub-20 

Vínculo era válido até outubro de 2026 e agora passa até julho de 2028.

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de Thalys. O atacante do time sub-20 tinha vínculo até outubro de 2026 e agora assinou até julho de 2028. O Verdão adquiriu mais 20% dos direitos econômicos do atleta e agora é detentor de 70%.

Aos 19 anos de idade, Thalys é o artilheiro do Verdão no sub-20, com 20 gols e seis assistências em 23 partidas. Ele é um dos grandes nomes da atual geração das categorias de base alviverde.

Thalys chegou ao Palmeiras em 2021, após se destacar pelo CRB e tornou-se destaque logo que começou a jogar pela equipe sub-17. Antes meia-atacante, ele passou a ser um centroavante móvel na equipe sub-20 e vive bom momento, como o goleador do Verdão na categoria.

“Estou muito feliz. Vem sendo um grande ano para mim, e a renovação vem para coroar esse momento. Quero agradecer a todos os membros de comissão técnica que trabalharam comigo desde que cheguei, foram todos muito importantes para a evolução do meu futebol. Além de marcar gols, quero escrever meu nome na história desse clube gigante, que tanto acreditou em mim”, celebrou.

*Com informações do ge