Fevereiro Laranja: Santa Casa de Votuporanga acende o alerta para a conscientização sobre a leucemia

Dra. Mariana Carvalho Silva Blanco, médica hematologista, explica a importância de dar visibilidade a essa doença.

O mês de fevereiro ganha um tom especial na Santa Casa de Votuporanga. A cor laranja assume o protagonismo para lembrar a todos sobre uma causa urgente e vital: a conscientização sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea.

No Ambulatório de Oncologia, o cuidado vai além dos prontuários. É um trabalho feito de olhar atento e acolhimento humano. Para falar sobre o tema, conversamos com a Dra. Mariana Carvalho Silva Blanco, médica hematologista, que explica a importância de dar visibilidade a essa doença.

O que é a Leucemia?

Diferente de outros tipos de câncer que formam tumores sólidos, a leucemia tem origem na medula óssea — onde o nosso sangue é “fabricado”.

“Na leucemia, as células brancas (os leucócitos) perdem sua função de defesa e passam a se reproduzir de forma desordenada, substituindo as células saudáveis”, explica a Dra. Mariana.

Sinais que o corpo dá

Muitas vezes, os sintomas da leucemia podem ser confundidos com um mal-estar comum ou uma gripe persistente. Por isso, a Dra. Mariana destaca que o autoconhecimento e a atenção aos sinais são fundamentais:

Fadiga e palidez: Causadas pela anemia (baixa de glóbulos vermelhos).

Causadas pela anemia (baixa de glóbulos vermelhos). Infecções frequentes: Pela falta de células de defesa eficazes.

Pela falta de células de defesa eficazes. Manchas Roxas ou Pontos Vermelhos (Petéquias): Sangramentos na gengiva ou manchas na pele sem motivo aparente.

Sangramentos na gengiva ou manchas na pele sem motivo aparente. Febre e perda de peso: Sintomas sistêmicos que não desaparecem com o tempo.

“O diagnóstico precoce é a nossa maior ferramenta. Um simples hemograma, solicitado em uma consulta de rotina, pode ser o primeiro passo para identificar a doença no início e aumentar drasticamente as chances de sucesso no tratamento”, afirma a hematologista.

O acolhimento no Ambulatório de Oncologia

Na Santa Casa, o Fevereiro Laranja não é apenas uma campanha, mas um reflexo do compromisso diário com o paciente. A Dra. Mariana ressalta que o tratamento da leucemia exige uma rede de apoio sólida.

“Aqui no Ambulatório, entendemos que não tratamos apenas uma doença, mas o amor de alguém. O paciente hematológico precisa de segurança técnica, mas também de uma mão estendida e de um ambiente que respire humanização”, pontua a médica.

Um gesto que salva: Doação de Medula Óssea

Além do diagnóstico, o Fevereiro Laranja também convida a sociedade a refletir sobre a doação de medula óssea. Para muitos pacientes, o transplante é a única chance de cura.

A Santa Casa de Votuporanga incentiva que as pessoas procurem os hemocentros para realizar o cadastro no REDOME (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea). É um procedimento simples: uma pequena amostra de sangue que pode representar a vida inteira para quem espera por um “match” de solidariedade.

Serviço

Se você apresenta sintomas persistentes ou deseja realizar seus exames preventivos, procure atendimento médico. A prevenção é o melhor caminho.