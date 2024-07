Funcionários são advertidos por hospital após idoso com hemorroida ser operado da vesícula

Na fila de espera pela cirurgia há três anos, o idoso conviveu com as dores diárias, até receber a confirmação de que faria o procedimento no dia 7 de junho deste ano. Mesmo com medo, foi internado no hospital e só descobriu que foi operado da vesícula ao ver o curativo na região da barriga.

“Fui fazer uma cirurgia, saí com outra, e o problema aqui continua. Confesso que, se já estava com medo antes, imagine agora”, declara José.

*Com informações do g1