Incêndio destrói cerca de 420 hectares e mobiliza força-tarefa em Votuporanga 

O fogo consumiu vegetação variada, incluindo área de preservação, pastagem e canavial; Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, voluntários e até aeronaves foram utilizadas no enfrentamento que virou a noite.

Um incêndio devastador consumiu cerca de 420 hectares de vegetação variada, incluindo área de preservação, pastagem e canavial, em Votuporanga/SP, no sentido Álvares Florence/SP. As chamas eclodiram na tarde desta quinta-feira (11.set), se espalhando rapidamente e tomando proporções gigantescas, inclusive ameaçando a existência de animais e residências. A fumaça densa e preta assustou moradores.

A fúria das chamas, alimentada pelo recorde de baixa umidade relativa do ar e ventos, comuns nesta época do ano, exigiram esforço e inteligência de uma força-tarefa de enfrentamento, composta pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, equipes da Usina COFCO, voluntários e até aeronaves foram empregadas no enfrentamento que durou toda à noite.

Na manhã desta sexta-feira (12), equipes ainda monitoravam focos existentes e faziam levantamento da devastação e dos prejuízos.

Apesar da gravidade da situação e da destruição ambiental, não há registro de feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Nos últimos dias, Votuporanga enfrenta uma série de incêndios em vegetação dentro e fora da cidade, contribuindo para a devastação ambiental e uma piora perceptível na qualidade do ar.