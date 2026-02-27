FPF convoca eleição, e advogado se movimenta para ser rival de Reinaldo Carneiro Bastos 

Pleito acontecerá no dia 25 de março e atual presidente busca quarto e último mandato.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) fará eleição para escolha do presidente que comandará a entidade entre 2027 e 2030 no dia 25 de março, de acordo com edital publicado nesta segunda-feira.

Atual mandatário, Reinaldo Carneiro Bastos é candidato à reeleição para o que pode ser seu quarto e último mandato – ele assumiu em 2015, quando o ex-presidente Marco Polo Del Nero se tornou presidente da CBF, antes de ser banido por envolvimento no escândalo de corrupção conhecido como Fifagate.

Desde então, foi reeleito em 2018 e 2022, sempre por aclamação.

Desta vez, porém, há movimentação de opositores para o lançamento de uma candidatura rival. O advogado Wilson Marqueti Júnior, que foi Procurador-Geral do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) paulista tenta se viabilizar como adversário de Reinaldo.

Segundo o estatuto da FPF, para o registro de uma chapa é preciso que ao menos 12 clubes subscrevam o pedido, sendo cinco da série A-1, três da A-2, dois da A-3, um da Segunda Divisão e uma liga amadora.

As candidaturas precisam ser registradas até 15 dias antes da eleição, ou seja, no dia 10 de março.

