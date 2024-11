Moto Clube Bodes do Asfalto: 10ª edição do “Abraçando São Paulo” acontece neste sábado 

O encontro promete atrair muitos entusiastas além de um grande público com centenas de motocicletas.

Neste sábado 02/11, Votuporanga será o palco da 10ª edição do “Abraçando São Paulo”, evento organizado pelo Moto Clube Bodes do Asfalto. O encontro promete atrair muitos entusiastas além de um grande público com centenas de motocicletas.

O evento costuma destacar-se pela presença de diversos moto clubes convidados. A participação dessas renomadas organizações motociclistas traz um clima de fraternidade, amizade e confraternização.

Os participantes querem aproveitar a oportunidade para fortalecer laços e compartilhar a paixão pelo motociclismo. O “Abraçando São Paulo” não apenas celebra a cultura das duas rodas, mas também promove a união entre diferentes grupos, mostrando que a estrada é um espaço de camaradagem e respeito mútuo.

Um pouco da história do Moto Clube Bodes do Asfalto contada pelo motociclista associado ao clube, Bilto Herrera, acompanhe:

“Hoje em Votuporanga contamos com 47 filiados da subsede do Bode do Asfalto. No total, há cerca de 14 mil filiados no Brasil e no mundo. As cidades interessadas podem montar suas próprias facções ou subsedes. Este ano, em abril, completamos 15 anos de fundação da nossa subsede. O evento anual, que está quase terminado, percorre o estado com uma bandeira que simboliza o Bode do Asfalto. Essa bandeira é guardada em Feira de Santana, na Bahia, onde fica nossa sede nacional.

O Bode do Asfalto Nacional foi fundado no dia 1º de agosto de 2003. Portanto, completou 21 anos agora em agosto.

O Bode do Asfalto em Votuporanga foi fundado no dia 5 de abril de 2009. Desde sua criação, a subsede tem se destacado por promover eventos e atividades que fortalecem a comunidade local e celebram a cultura do motociclismo. Ao longo dos anos, o Bode do Asfalto em Votuporanga tem se dedicado a unir apaixonados por motos, criar laços de amizade e solidariedade entre os filiados, além de contribuir para diversas iniciativas sociais na região”.

Sobre o evento Bilto Herrera falou:

“O evento deste ano terá início às 9h e se estenderá até quando Deus quiser, proporcionando uma experiência repleta de diversão e confraternização. Contaremos com a presença de dois ou três food trucks, oferecendo uma variedade de comidas deliciosas para agradar todos os paladares. Além disso, teremos um grande apoio de importantes parceiros, como a Radical Capacetes, a Tripe Rio Preto e a BMW de Rio Preto, que contribuirão para o sucesso do evento.

Para garantir a segurança e a organização, a rua São Paulo, localizada entre as ruas Tocantins e Tietê, será fechada para o evento. Todas as autorizações necessárias foram obtidas junto à prefeitura e à polícia, assegurando que tudo ocorra dentro das normas regulamentares. Estamos ansiosos para receber todos os participantes e celebrar juntos essa grande festa!”

Vale ressaltar que a logística do evento, aliada ao espírito acolhedor dos anfitriões, sem dúvida fará com que todos se sintam em casa, reforçando ainda mais o senso de comunidade entre os motociclistas, então vale a pena dar uma passadinha para conferir e prestigiar essa festa!

(Andrea Anciaes)

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3