PF desarticula grupo responsável por invasão em sistemas do Incra 

Policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (31), em Jales/SP, Imperatriz/MA e Açailândia/MA.

A Polícia Federal fez uma operação nesta quinta-feira (31.out) para desarticular um grupo suspeito de invadir o sistema do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Jales/SP, Imperatriz e Açailândia no Estado do Maranhão.

Segundo a Polícia Federal, oito mandados de busca foram cumpridos nas três cidades. As investigações começaram após os servidores do Incra detectarem os acessos indevidos no sistema.

A Polícia Federal informou que detectou que os criminosos utilizavam certificados digitais falsos com nome de funcionários do Incra e de particulares para acessar o sistema. Ninguém havia sido preso até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1

