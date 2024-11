Murilo e Piquerez participam e ficam mais perto do retorno no Palmeiras 

Zagueiro começou a transição entre a parte física e técnica, e lateral-esquerdo deu mais um passo nesta etapa. Verdão enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira, pelo Brasileiro.

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, e tanto Murilo quanto Piquerez avançaram em suas recuperações. Os dois jogadores participaram de uma parte do trabalho com o restante do grupo na preparação para o clássico contra o Corinthians.

O zagueiro está fora desde o início de outubro, quando sofreu uma lesão na coxa. Sem jogar desde o dia 5, o empate sem gols com o Bragantino, ele iniciou a transição entre a parte física e técnica.

Piquerez já está neste processo há mais tempo e em ritmo acelerado para voltar a atuar ainda este ano. O lateral-esquerdo passou por cirurgia no joelho em julho, e a primeira previsão era de retorno apenas em 2025. Agora, a tendência é tê-lo à disposição na reta final do Brasileiro.

Os dois jogadores participaram da primeira etapa do treino desta quinta, quando aqueceram com o elenco e entraram na atividade em espaço reduzido como coringas.

Depois, ambos seguiram para o cronograma específico com o Núcleo de Saúde e Performance, e o restante do grupo se enfrentou em espaço mais aberto.

O Palmeiras prepara-se para o Dérbi da próxima segunda-feira, às 20h, na Neo Química Arena. Abel Ferreira contará com as voltas de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que cumpriram suspensão automática contra o Fortaleza.

O treinador deve levar a campo na segunda um time com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Com 61 pontos, o Palmeiras está a três pontos do líder Botafogo. Para não ver o rival pelo título se distanciar mais na tabela, o clássico é visto como fundamental neste momento do Brasileirão.

*Com informações do ge

