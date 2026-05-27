Motociclista que morreu ao ser atingido por carreta e atropelado por carro em rodovia era policial penal 

O policial penal, Rogério Souza Nicolete, morreu na sexta-feira (22) após se envolver em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP, enquanto se deslocava para o trabalho.

O motociclista que morreu na manhã de sexta-feira (22.mai) após se envolver em um acidente seguido de atropelamento na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP, era policial penal. Rogério Nicolete Souza, de 42 anos, seguia para o trabalho quando foi atingido e não resistiu, segundo informações divulgadas por um colega da vítima, que também atua na corporação, em sua rede social.

O policial Fábio Jabá, companheiro de profissão de Nicolete, fez uma publicação lamentando a morte precoce e ressaltando que Rogério era querido por todos. No texto, Jabá mencionou que Rogério havia entrado recentemente para a equipe do Turno III da Unidade Prisional de São José do Rio Preto. Ele deixou a esposa e uma filha de um ano.

Ainda conforme Fábio, a vítima se deslocava para iniciar um plantão no Centro de Detenção Provisória (CDP) quando perdeu a vida em decorrência do acidente e atropelamento.

Conforme o apurado, o corpo foi sepultado às 17h do sábado (23), em Monte Aprazível/SP. Amigos e familiares de Rogério se mobilizaram em uma campanha para cobrir os custos funerais e decorrentes do óbito.

Acidente

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu no quilômetro 443,9 da pista, no sentido capital–interior, por volta das 5h30 de sexta-feira.

De acordo com a Artesp, o policial penal pilotava uma motocicleta pela faixa 2 de rolamento quando sofreu uma colisão traseira provocada por uma carreta. Após a batida, o motorista do caminhão fugiu do local.

Ainda conforme a agência, a carreta passou sobre a motocicleta e o condutor. Na sequência, um carro, que vinha logo atrás, não conseguiu frear nem desviar a tempo e atropelou Rogério, que ficou caído entre a faixa 2 e o acostamento.

O corpo da vítima foi removido por volta das 6h43. Segundo a Artesp, a faixa 2 e o acostamento chegaram a ser interditados, mas foram liberados após o atendimento da ocorrência. Até a última atualização desta reportagem, o condutor do caminhão não havia sido localizado. O acidente é investigado pela Polícia Civil.

*Com informações do g1