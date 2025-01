Cirurgia robótica e TrueBeam são aliados no tratamento do câncer de colo de útero, no Hospital de Base

Estimativas do Inca apontam que cerca de 17 mil mulheres brasileiras podem ter câncer de colo do útero, entre 2023 e 2025.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que cerca de 17 mil mulheres brasileiras podem ter câncer de colo do útero, entre 2023 e 2025. A doença é o terceiro tipo de câncer com maior incidência na população feminina, excluindo os casos de câncer de pele não melanoma. Entre os fatores de risco, a Sociedade Brasileira de Imunizações destaca o contágio por HPV (Papilomavírus Humano), identificado em mais de 99% dos casos desse tipo de câncer.

De acordo com o Dr. Guilherme Accorsi, oncoginecologista do HB Onco – Centro Avançado de Oncologia do Hospital de Base de Rio Preto, uma das principais formas de prevenção é a vacina contra o HPV (papilomavírus humano), disponível gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos e para adultos imunossuprimidos até 45 anos. O especialista alerta que outra importante forma de prevenção e diagnóstico precoce é a realização do exame periódico de papanicolau.

Os sintomas do câncer de colo do útero incluem sangramento vaginal intermitente, secreção anormal, dor abdominal e nas costas, entre outros. A detecção precoce é crucial e, em casos suspeitos, outros exames como ressonância magnética podem ser solicitados. O diagnóstico definitivo é realizado por biópsia.

O oncoginecologista explica que o tratamento do câncer de colo do útero varia conforme o estágio da doença e pode envolver cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Em estágios iniciais, a cirurgia é a abordagem preferida, enquanto em casos mais avançados, a combinação de diferentes terapias pode ser necessária.

Para tratamento dessas pacientes, o Hospital de Base (HB) conta com duas tecnologias de ponta: a cirurgia robótica com o aparelho Da Vinci Xi, que é a última e mais moderna versão desta plataforma robótica, e o acelerador linear TrueBeam, um dos mais modernos do mundo, promete revolucionar o tratamento oncológico.

Com investimento de R$ 12,6 milhões, o acelerador linear TrueBeam permite reduzir em até 85% o número de sessões de radioterapia. Fabricado pela Varian Medical Systems, o TrueBeam é utilizado no tratamento de pacientes com diferentes tipos de câncer, como tumores de pulmão, fígado, rim, mama, ossos, pâncreas, cérebro entre outros.

Já o aparelho robótico Da Vinci Xi tem sistema intuitivo, que configura os braços do equipamento para simular os movimentos do cirurgião, imagens mais claras e com alta qualidade, ampliada em até 15 vezes, e em três dimensões, além de tecnologia 3D HD altamente ampliada. O hospital investiu R$ 12 milhões na compra deste equipamento.

Dentre as vantagens da cirurgia robótica em casos de câncer de colo do útero, o médico destaca a redução da perda de sangue do paciente, redução de dor e de tempo de internação, o que diminui o risco de infecção. “Devido à maior amplitude de movimento por parte do cirurgião, a atuação é mais precisa e menos invasiva. Consequentemente há menor trauma cirúrgico, apesar de ter amplo acesso a diversas estruturas do corpo”, explica Dr. Guilherme Accorsi.

Sintomas do câncer de colo de útero:

• Sangramento vaginal irregular

• Corrimento vaginal fétido

• Dor pélvica contínua e dor durante a relação sexual

• Obstrução das vias urinárias

• Dor lombar

• Edema nas pernas (decorrente de obstrução venosa ou linfática)

• Fadiga excessiva

• Perda de peso sem motivo aparente