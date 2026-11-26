Terceira edição do evento será realizada de 4 a 13 de dezembro, com oficinas, tour cultural, rodas de conversa, feira e apresentações artísticas.
Leidiane Caroline
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A cultura e os saberes dos povos originários estarão em destaque em São José do Rio Preto de 4 a 13 de dezembro. A terceira edição da Mostra Educar Ancestral terá programação gratuita em diferentes espaços, com oficinas de dança, estamparia, teatro, linguística e cerâmica, além de atividades para crianças, passeio cultural, feira e apresentações musicais.
Com o tema “Caminhos, cantos e palavras de Pindoretá”, a mostra reúne convidados indígenas das áreas de artes, educação, política e saúde, além de artistas e educadores locais. A iniciativa é da Coletiva Educar Ancestral, que atua na divulgação e preservação das manifestações culturais dos povos originários.
Segundo a educadora Juá Kixelô, uma das fundadoras da coletiva, o evento ajuda a recuperar a presença indígena na história da cidade e da região.
“A mostra tem permitido reconstruir uma história que foi apagada na formação de São José do Rio Preto e região”, afirma.
A programação começa em 4 de dezembro, às 18h, com a oficina de dança “Corpo Indígena – A dança dos ancestrais”, conduzida pelo coreógrafo e diretor cênico Jandé Potyguara, da etnia Potyguara. A atividade será no Thaís Benites Centro de Dança. Fundador da Cia. Etra de Dança, ele explora em seus trabalhos o corpo como território de memória, resistência e transformação. Sua criação investiga as futuridades indígenas, a identidade, a relação com a terra e os movimentos de cura coletiva.
No dia 6, às 9h, a artista e ceramista Manucy-Yã Kariú, da etnia Kariú Kariri, do Ceará, ministra a oficina “Flauta Ocarina e Forno de Barro”. Idealizadora e organizadora do Encontro Internacional de Ceramistas Indígenas, ela combina a cerâmica ancestral, a parteria e os saberes das mulheres indígenas para valorizar conhecimentos transmitidos por gerações. Também realizou projetos para marcas como a Natura, na linha Ekos, e a Tucum Brasil. A atividade integra a programação no Território dos Sonhos.
A diversidade linguística estará em pauta no dia 11, às 19h, em uma oficina no Ibilce/Unesp. Participam a educadora Idiane Crudzá, mestra da língua Dzubukuá-kariri-kipeá e integrante da Escola Espaço Swbatekerá Nunú, em Alagoas, e Luã Apyká, artista, escritor, tradutor, ativista, professor e contador de histórias. Membro do clã Nhe’ẽ Porã, ele vive na Terra Indígena Piaçaguera, em Peruíbe (SP).
No dia seguinte, os dois participam de um bate-papo sobre idiomas originários, às 15h, no Espaço Cultural e Agroflorestal Sítio Mãeã Natureza, em Guapiaçu.
Também no dia 12, às 9h, a antropóloga Niminon Suzel Pinheiro conduz o tour cultural “Itinerância Indígena”, com saída do Observatório Indígena, próximo à Guarda Municipal, na Represa Municipal. O passeio propõe identificar a presença dos povos indígenas no território hoje ocupado pela cidade.
A mostra termina no dia 13, com feira de arte indígena e apresentações de Anabya e Lýryca, no Point do Acarajé, na Represa Municipal. As atividades começam às 15h. Atriz, compositora, rapper, intérprete e poeta, Anabya é indígena em contexto urbano, está em retomada étnica e é uma pessoa agênero. Lýryca utiliza o hip-hop como forma de expressão e resistência.
3ª Mostra Educar Ancestral — “Caminhos, cantos e palavras de Pindoretá”
- Data: de 4 a 13 de dezembro
- Entrada gratuita
- Inscrições e informações: perfil @educar.ancestral, no Instagram. Algumas atividades têm inscrição on-line; outras, no local.
Programação em destaque
- 4/12, às 18h: oficina de dança “Corpo Indígena – A dança dos ancestrais”, no Thaís Benites Centro de Dança, rua São José, 130, Vila Fioresi.
- 5/12, às 10h: oficina de estamparia “Parú”; às 10h, Espaço Brincar “Akauã”; e, às 16h, aulão de capoeira. Atividades no Território dos Sonhos, rua Altino Patini, 361, zona rural.
- 6/12, às 9h: oficina “Flauta Ocarina e Forno de Barro”; às 10h, Espaço Brincar “Giramundo”. Território dos Sonhos.
- 10/12, às 17h: oficina de práticas teatrais “Kuiapata’ã Retomar”, no Espaço Azul Celeste, Alameda Norte, 386, Jardim Primavera.
- 11/12, às 19h: oficina de linguística “Kariri Xocó e Tupi Guarani”, no Ibilce/Unesp, rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth.
- 12/12, às 9h: tour cultural “Itinerância Indígena”, com saída do Observatório Indígena, na Represa Municipal. Às 15h, bate-papo sobre idiomas originários; às 17h, pocket show de Mabel e microfone aberto, no Sítio Mãeã Natureza, em Guapiaçu.
- 13/12, a partir das 15h: feira de arte indígena e shows de Anabya e Lýryca, no Point do Acarajé, quiosque 21, na Represa Municipal.
A mostra é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio dos governos Federal e do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do programa Fomento CultSP.