Terceira edição do evento será realizada de 4 a 13 de dezembro, com oficinas, tour cultural, rodas de conversa, feira e apresentações artísticas.

Leidiane Caroline

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A cultura e os saberes dos povos originários estarão em destaque em São José do Rio Preto de 4 a 13 de dezembro. A terceira edição da Mostra Educar Ancestral terá programação gratuita em diferentes espaços, com oficinas de dança, estamparia, teatro, linguística e cerâmica, além de atividades para crianças, passeio cultural, feira e apresentações musicais.

Com o tema “Caminhos, cantos e palavras de Pindoretá”, a mostra reúne convidados indígenas das áreas de artes, educação, política e saúde, além de artistas e educadores locais. A iniciativa é da Coletiva Educar Ancestral, que atua na divulgação e preservação das manifestações culturais dos povos originários.

Segundo a educadora Juá Kixelô, uma das fundadoras da coletiva, o evento ajuda a recuperar a presença indígena na história da cidade e da região.

“A mostra tem permitido reconstruir uma história que foi apagada na formação de São José do Rio Preto e região”, afirma.

A programação começa em 4 de dezembro, às 18h, com a oficina de dança “Corpo Indígena – A dança dos ancestrais”, conduzida pelo coreógrafo e diretor cênico Jandé Potyguara, da etnia Potyguara. A atividade será no Thaís Benites Centro de Dança. Fundador da Cia. Etra de Dança, ele explora em seus trabalhos o corpo como território de memória, resistência e transformação. Sua criação investiga as futuridades indígenas, a identidade, a relação com a terra e os movimentos de cura coletiva.

No dia 6, às 9h, a artista e ceramista Manucy-Yã Kariú, da etnia Kariú Kariri, do Ceará, ministra a oficina “Flauta Ocarina e Forno de Barro”. Idealizadora e organizadora do Encontro Internacional de Ceramistas Indígenas, ela combina a cerâmica ancestral, a parteria e os saberes das mulheres indígenas para valorizar conhecimentos transmitidos por gerações. Também realizou projetos para marcas como a Natura, na linha Ekos, e a Tucum Brasil. A atividade integra a programação no Território dos Sonhos.

A diversidade linguística estará em pauta no dia 11, às 19h, em uma oficina no Ibilce/Unesp. Participam a educadora Idiane Crudzá, mestra da língua Dzubukuá-kariri-kipeá e integrante da Escola Espaço Swbatekerá Nunú, em Alagoas, e Luã Apyká, artista, escritor, tradutor, ativista, professor e contador de histórias. Membro do clã Nhe’ẽ Porã, ele vive na Terra Indígena Piaçaguera, em Peruíbe (SP).

No dia seguinte, os dois participam de um bate-papo sobre idiomas originários, às 15h, no Espaço Cultural e Agroflorestal Sítio Mãeã Natureza, em Guapiaçu.

Também no dia 12, às 9h, a antropóloga Niminon Suzel Pinheiro conduz o tour cultural “Itinerância Indígena”, com saída do Observatório Indígena, próximo à Guarda Municipal, na Represa Municipal. O passeio propõe identificar a presença dos povos indígenas no território hoje ocupado pela cidade.

A mostra termina no dia 13, com feira de arte indígena e apresentações de Anabya e Lýryca, no Point do Acarajé, na Represa Municipal. As atividades começam às 15h. Atriz, compositora, rapper, intérprete e poeta, Anabya é indígena em contexto urbano, está em retomada étnica e é uma pessoa agênero. Lýryca utiliza o hip-hop como forma de expressão e resistência.

3ª Mostra Educar Ancestral — “Caminhos, cantos e palavras de Pindoretá”

Data: de 4 a 13 de dezembro

Entrada gratuita

Inscrições e informações: perfil @educar.ancestral, no Instagram. Algumas atividades têm inscrição on-line; outras, no local.

Programação em destaque

4/12, às 18h: oficina de dança “Corpo Indígena – A dança dos ancestrais”, no Thaís Benites Centro de Dança, rua São José, 130, Vila Fioresi.

oficina de dança “Corpo Indígena – A dança dos ancestrais”, no Thaís Benites Centro de Dança, rua São José, 130, Vila Fioresi. 5/12, às 10h: oficina de estamparia “Parú”; às 10h, Espaço Brincar “Akauã”; e, às 16h, aulão de capoeira. Atividades no Território dos Sonhos, rua Altino Patini, 361, zona rural.

oficina de estamparia “Parú”; às 10h, Espaço Brincar “Akauã”; e, às 16h, aulão de capoeira. Atividades no Território dos Sonhos, rua Altino Patini, 361, zona rural. 6/12, às 9h: oficina “Flauta Ocarina e Forno de Barro”; às 10h, Espaço Brincar “Giramundo”. Território dos Sonhos.

oficina “Flauta Ocarina e Forno de Barro”; às 10h, Espaço Brincar “Giramundo”. Território dos Sonhos. 10/12, às 17h: oficina de práticas teatrais “Kuiapata’ã Retomar”, no Espaço Azul Celeste, Alameda Norte, 386, Jardim Primavera.

oficina de práticas teatrais “Kuiapata’ã Retomar”, no Espaço Azul Celeste, Alameda Norte, 386, Jardim Primavera. 11/12, às 19h: oficina de linguística “Kariri Xocó e Tupi Guarani”, no Ibilce/Unesp, rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth.

oficina de linguística “Kariri Xocó e Tupi Guarani”, no Ibilce/Unesp, rua Cristóvão Colombo, 2265, Jardim Nazareth. 12/12, às 9h: tour cultural “Itinerância Indígena”, com saída do Observatório Indígena, na Represa Municipal. Às 15h, bate-papo sobre idiomas originários; às 17h, pocket show de Mabel e microfone aberto, no Sítio Mãeã Natureza, em Guapiaçu.

tour cultural “Itinerância Indígena”, com saída do Observatório Indígena, na Represa Municipal. Às 15h, bate-papo sobre idiomas originários; às 17h, pocket show de Mabel e microfone aberto, no Sítio Mãeã Natureza, em Guapiaçu. 13/12, a partir das 15h: feira de arte indígena e shows de Anabya e Lýryca, no Point do Acarajé, quiosque 21, na Represa Municipal.

A mostra é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio dos governos Federal e do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do programa Fomento CultSP.