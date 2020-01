Moacir Bicharelli ganha o carro da Santa Casa

O Hospital ainda premiou moradores da rua Tibagi com notebooks

Participantes da campanha Saúde que dá Prêmio ajudam o Hospital e foram os contemplados deste mês

A Santa Casa de Votuporanga iniciou 2020 premiando um morador da rua Tibagi com um carro 0km. O senhor Moacir Bicharelli colabora com a campanha Saúde que dá Prêmio há mais de dez anos e foi o grande sortudo deste mês. Ele contou como foi a sensação de ganhar um carro, colaborando com o Hospital na conta de água.

“A emoção é enorme, bem no começo do ano ganhar um prêmio deste é maravilhoso. Por isso que eu falo, as pessoas têm que ter a consciência de ajudar a Santa Casa. Eu não colaborava com a intenção de ganhar prêmio, mas simplesmente com a intenção de ajudar. Quero agradecer a direção do Hospital, pois aqui é um exemplo de saúde para nossa região e até para outros estados. Somos muito bem tratados e fico muito orgulhoso e contente de poder ajudar”, contou.

Os vizinhos do ganhador principal, que também colaboram com a campanha, foram contemplados com um notebook cada. Orival Aparecido de Roco é o vizinho da direita e contou como foi ser surpreendido com o prêmio. “Fiquei muito contente, a Santa Casa é uma referência e poder colaborar concorrendo nestes sorteios é uma alegria muito grande. Espero que mais pessoas possam ajuda”.

Luiz Augusto da Silva Garcia, que é o vizinho da esquerda também incentivou a população para colaborar. “Participar com uma causa social como esta, me deixa muito honrado. Convido a todos que possam, que também ajudem o Hospital”, falou.

O carro e os notebooks foram entregues durante uma cerimônia realizada na frente da Instituição, e que contou com a participação do vereador Daniel David, representando a Câmara Municipal, a pró-reitora da Unifev, Encarnação Manzano, que representou o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos. Também estiveram presentes o superintendente adjunto da Saev Ambiental, Marcelo Marin e o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, que falou em nome do prefeito João Dado.

Na oportunidade, o provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a presença das autoridades presentes, bem como parabenizou os ganhadores dos prêmios. “Este é um momento que esperamos todos os anos. Além de concorrer estes prêmios, os participantes ajudam a salvar vidas. Para terem uma ideia de como esta campanha é importante, no ano de 2019, arrecadamos R$573 mil que foram destinados aos atendimentos dos pacientes do SUS. Agradeço de coração a cada um que contribui e conto com a ajuda de quem ainda não colabora”, contou.

A campanha Saúde que dá Prêmio possui mais de 10 anos, e é realizada em parceria com a TV Unifev e Saev Ambiental. Cada recurso arrecadado é utilizado na compra de materiais e medicamentos, principalmente para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para participar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5. Mais informações no setor de Captação de Recursos da Santa Casa, pelo telefone (17) 3405 9139.