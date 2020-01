Faleceu nesta quarta-feira, em Barretos, a Sra. Ana Nerli Gonzalez Miller, com 52 anos, viúva. Ela deixa o filho Leonardo Miller. O seu corpo foi velado ontem no Velório Municipal de Votuporanga e o seu sepultamento ocorreu também nesta quinta-feira, às 17:30 h no Cemitério Municipal de Álvares Florence.