Acidente aconteceu no final da tarde da última quarta-feira na estrada rural que vai para o Bairro da Alegria, naquele município. Informações apuradas dão conta que o motorista do pesado veiculo passou muito próximo a borda da represa que não aguentou e cedeu, fazendo com que o caminhão tombasse dentro d´água. O motorista e seu acompanhante não ficaram feridos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Tanabi atenderam a ocorrência.