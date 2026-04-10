Operação “O Clone” prende quadrilha especializada em furto e clonagem de camionetes de luxo 

Ação deflagrada pela DIG de Votuporanga e DEIC de Araçatuba desvendou um esquema que envolvia o uso de tecnologia hacker para furtos e contava com a participação de um permissionário do Detran-SP e de um advogado.

Jorge Honorio

Uma operação conjunta da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP e da 1ª DIG/DEIC do DEINTER 10 – Araçatuba/SP, que contou com a participação de 52 policiais civis, resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada no furto e clonagem de veículos de alto valor econômico, com atuação voltada principalmente a camionetes modelo Nissan/Frontier.

A ação deflagrada na manhã desta quinta-feira (9.abr) é fruto de investigações iniciadas no ano passado, após o registro de furtos consumados e tentados em Votuporanga e Araçatuba. Ao todo, foram esclarecidos cinco eventos criminosos distintos, atribuídos à organização.

As investigações revelaram que, nos meses de outubro e novembro de 2025, integrantes do grupo subtraíram três camionetes Nissan/Frontier — duas em Araçatuba e uma em Votuporanga.

As investigações da Polícia Civil apontaram que o modus operandi do grupo era sofisticado: dois executores monitoravam estacionamentos e, ao identificar uma Frontier sendo estacionada, seguiam discretamente o proprietário. No momento em que a vítima tentava travar o veículo, os criminosos utilizavam um equipamento eletrônico do tipo Flipper Zero para capturar a codificação do sistema de segurança, em seguida abriam o carro e davam partida na ignição em segundos, evadindo-se sem deixar rastros visíveis.

Após subtraídos, os veículos eram levados a uma chácara em Birigui/SP, onde passavam por adulteração completa dos sinais identificadores — numeração de vidros, motor e chassi —, tornando-se verdadeiros “clones” de veículos regulares.

Para conferir aparência de legalidade aos automóveis adulterados, a organização contava com a participação de um permissionário do Detran-SP, responsável por consultar veículos idênticos no sistema e providenciar o emplacamento com dados correspondentes.

A quadrilha também produzia placas falsas e contava com receptadores para a venda final dos veículos.

No início das apurações, a DIG de Votuporanga identificou um veículo Fiat/Mobi utilizado nas ações criminosas. Com o avanço das investigações e a constatação de que o mesmo grupo atuava na região de Araçatuba, as informações foram compartilhadas com a DEIC, o que permitiu a identificação de nove suspeitos e a estruturação completa da organização, com base em Itaquaquecetuba/SP e ramificações em Birigui.

Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, cumpridos em 13 endereços nos municípios de Birigui, Buritama/SP, Itaquaquecetuba e Poá/SP.

Em Birigui, três pessoas foram presas: o permissionário do Detran envolvido no esquema de emplacamento fraudulento; um homem responsável pelo apoio material às adulterações, que se encontrava igualmente procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas; e uma mulher que prestava apoio financeiro e logístico à organização.

Em Itaquaquecetuba e Poá, outras cinco pessoas foram capturadas — o líder da organização, sua esposa responsável pelo apoio financeiro, dois executores diretos dos furtos e um advogado integrante do esquema.

Dos nove investigados com mandados de prisão, oito foram efetivamente capturados, permanecendo foragido apenas um dos executores identificados em Birigui, que também possui condenação definitiva por tráfico de drogas.

Durante a operação, foram apreendidos o Fiat/Mobi utilizado nos crimes, três veículos automotores — dois deles com indícios de adulteração, entre eles um Fiat/Toro e um VW/Golf Variant —, além de diversas placas veiculares, aparelhos celulares, computadores e dinheiro em espécie.

Os investigados poderão responder pelos crimes de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica, organização criminosa e corrupção ativa e passiva, com penas que podem chegar a 30 anos de reclusão.

Todos os presos permanecem à disposição da Justiça.