Mais seco que o Saara! Defesa Civil de SP emite alerta para risco de queimadas no estado 

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta urgente para diversas regiões do país, com especial atenção para o interior do estado, devido à massa de ar seco e ao risco elevado de incêndios. A condição é considerada “crítica” e o risco de fogo foi classificado como de “emergência”, o nível mais alto na escala de quatro classificações da Defesa Civil, que também inclui “baixo”, “alto” e “alerta”.

As áreas mais afetadas no Estado de São Paulo são as regiões norte, nordeste, noroeste e oeste. A situação de emergência deve perdurar até quinta-feira (11), com a previsão de que o nível de risco caia para “alerta” a partir de sexta-feira (12).

A causa principal dessa situação é a persistência de uma massa de ar seco sobre o Brasil, que impede a chegada de frentes frias capazes de mudar as condições climáticas. Como resultado, a umidade relativa do ar atingiu níveis alarmantemente baixos.

Vale ressaltar que, segundo o boletim emitido nesta segunda-feira (8), nos 111 municípios de quatro regiões: Araçatuba, Barretos, Franca e São José do Rio Preto – onde está Votuporanga, a umidade pode chegar a 12%, índice bem abaixo do mínimo de 60% recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para efeito de comparação, a umidade do ar no deserto do Saara é de aproximadamente 14%.