Falece Isabel Aparecida Maranho Trindade, aos 75 anos

Faleceu na noite desta segunda-feira (8.set), aos 75 anos, a senhora Isabel Aparecida Maranho Trindade. Bancária aposentada do Banco do Brasil, ela deixou o esposo Walter José Trindade (ex-superintendente da Saev Ambiental) e os filhos: Daniel Maragno Trindade e Renata Maragno Trindade Marcuci; o genro Mauro Marcuci; e os netos: Pietro e Alessa; além de demais familiares e vasto círculo de amizade.
Seu velório ocorre no Velório Municipal “Aldo Zara” e o sepultamento está previsto para as 15h, desta terça-feira (9), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga.